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23 июля 2026 в 20:56

Россию атаковали 172 украинских дрона

Минобороны РФ: силы ПВО сбили в небе над регионами 172 украинских беспилотника

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Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ.

До этого ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. От удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, находившийся рядом.

«Новость дополняется…

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