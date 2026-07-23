Жениха ранило при атаке ВСУ на ЗАГС ВСУ атаковали здание ЗАГСа в центре Белгорода во время регистрации брака

Вооруженные силы Украины атаковали здание ЗАГСа в центре Белгорода прямо во время проведения церемонии бракосочетания, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, отскочивший осколок беспилотника попал в жениха, а у невесты от вспышки загорелось свадебное платье.

В результате вражеского удара травмы ног получил не только новобрачный, но и еще один присутствовавший мужчина. Пострадавшие мужчины осмотрены медиками, но от дальнейшей госпитализации они отказались. На месте происшествия, где также получили повреждения минимум два автомобиля, продолжают работать экстренные службы.

За прошедшие сутки украинские войска нанесли почти 160 ударов по территории Белгородской области. Губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и еще девять человек получили ранения.

Ранее в результате ночного удара БПЛА по Республике Крым погиб один мирный житель. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, еще четверо граждан пострадали, среди раненых — двое детей.