Где знакомиться с мужчинами и девушками для отношений: сайты и все способы

Где знакомиться с мужчинами и девушками для отношений: сайты и все способы

Популярность сайтов и приложений для знакомств в России резко снижается, свидетельствуют различные проведенные исследования и опросы. О падении спроса на такие сервисы говорят даже в Госдуме: по словам первого зампреда комитета ГД по информационной политике Антона Горелкина, индустрия переживает упадок, а причина тому — психологическое выгорание от бесконечных «свайпов». Психологи подтверждают, что мода на поиск спутника жизни в Сети резко уходит. С чем это связано, где теперь россияне ищут вторую половину, какие тренды актуальны сегодня — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что онлайн-знакомства больше не в моде

Индустрия онлайн-знакомств столкнулась с серьезным вызовом: общая аудитория и время, проведенное в приложениях, снижаются год от года. Это подтверждается и статистикой компаний, и независимыми исследованиями. Так, в 2025 году иностранный сервис Tinder сообщил о падении числа платных подписчиков на 5%, а его главный конкурент Bumble — почти на 9%. По данным ВЦИОМа, в российском обществе все более заметен скепсис в отношении онлайн-знакомств: доля их противников перевешивает долю сторонников. В ходе опроса каждый второй ответил, что относится к знакомствам в интернете скорее отрицательно (51%), а 37% — скорее положительно. Аргументы противников онлайн-знакомств в большинстве своем сосредоточены вокруг опасения быть обманутыми. Четверть опрошенных в этой группе также отметили, что предпочитают живое общение, где есть зрительный и тактильный контакт.

Согласно данным исследования Mediascope, у популярных российских сервисов знакомств еще в прошлом году заметно снизился показатель MAU — количество уникальных пользователей, которые хотя бы раз за месяц зашли на сервис.

Почему приложения для знакомств уже не популярны

Говорить о тотальной смерти сайтов и приложений для знакомств пока преждевременно, утверждает в беседе с NEWS.ru психолог-консультант, автор гайдов по знакомствам Кристина Гундлах. Вместе с тем она признала, что фокус действительно сместился.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Во-первых, налицо усталость от онлайна. В 2010-х начался бум на любые приложения: соцсети, каршеринг, магазины. Особенно актуально общение через интернет было в ковид. Это удобно, это быстрый дофамин. Но люди устали. Во-вторых, приложения для знакомств благодаря маркетинговым алгоритмам уже ничем не отличаются от маркетплейсов. Вам подсовывают один и тот же типаж, манипулируют, выдавая профили порционно. Вы сами становитесь „товаром“ — успех зависит от того, насколько хорошо вы скреативили свой слоган, насколько „продающее“ ваше фото. У человека возникает неприятное ощущение, что вокруг одно лицемерие», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Также, по ее словам, не стоит сбрасывать со счетов развитие искусственного интеллекта: «Уже совершенно непонятно, где вам в переписке отвечает человек или чат-бот».

Однако Гундлах уверена, что известные дейтинг-ресурсы продолжат работать.

«Потому что есть тип людей, интроверты, которым сложно подойти и сказать: „Привет, красотка, пойдем выпьем кофе!“ Есть запрос на выбор, есть запрос на безопасность, которую крупные сервисы неплохо обеспечивают», — объяснила она.

Сайты знакомств постепенно теряют популярность, потому что сам формат во многом себя дискредитировал, утверждает в разговоре с NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова.

«Если раньше это был один из немногих способов найти партнера за пределами привычного круга общения, то сегодня пользователи все чаще сталкиваются с фальшивыми профилями, обманом, завышенными ожиданиями и бесконечным выбором без реального результата. Вместо ощущения новых возможностей многие испытывают эмоциональное выгорание и разочарование, поэтому интерес к таким платформам закономерно снижается», — пояснила она.

Интернет — это инструмент для помощи людям, но не надо возводить сервисы знакомств в разряд неприкасаемых заповедников и молиться на само их существование, заявил NEWS.ru зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я убежден, что за всякими „тиндерами“ и „баду“ фактически скрываются механизмы для поиска промискуитета на ближайший вечер, а не для построения семей. Хотя, надо признаться, и такие случаи там бывали. Если эти сервисы уходят в прошлое — грустить не надо. Пускай люди знакомятся новыми способами: в парках, походах, клубах макраме», — заявил парламентарий.

Что говорят сами участники дейтинг-приложений

Анастасия уже не первый год знакомится с помощью дейтинг-приложений.

«К сожалению, найти хотя бы адекватного человека на этих платформах становится все сложнее. Для этого надо буквально жить в приложении — проводить там как минимум 80% своего времени. Мало кто на такое способен», — рассказала NEWS.ru девушка.

По ее словам, аудитория дейтинг-ресурсов оставляет желать лучшего: «Куча алкоголиков, альфонсов и извращенцев. Порой становится даже страшно!»

IT-специалист Сергей тоже проводит немало времени в популярных дейтинг-приложениях, пытаясь найти свою единственную.

«Как мне кажется, раньше здесь тусовалось гораздо больше нормальных девушек. Сейчас же все изменилось: порой создается ощущение, что подобные ресурсы используются исключительно для предложения интим-услуг», — рассказал NEWS.ru мужчина.

Впрочем, порой дейтинг-платформы все же срабатывают. Анна и Кирилл из Самары — яркий тому пример. Молодые люди рассказали, что нашли друг друга на одном из сайтов знакомств.

«Вскоре мы встретились — и все закрутилось. Свидание за свиданием, и уже буквально через полгода решили пожениться», — поделилась с NEWS.ru девушка.

Почему россияне знакомятся меньше

По мнению Гундлах, в современных реалиях люди живут в постоянном стрессе, когда на каждого обрушивается огромное количество информации.

«Каждую минуту приходят сообщения: рабочие чаты, реклама, уведомления. Человек просто не успевает остановиться и подумать: чего я хочу? В этой тревоге становится не до личной жизни. Плюс в моде самодостаточность, свобода. Это, конечно, прекрасно, но далеко не в таком масштабе и не для большинства. Природа все-таки задумала, чтобы у человека была пара», — пояснила Гундлах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она рассказала, что в своей практике наблюдает большое количество девушек, которые после неудачных отношений, даже после психотерапии, решили, что им больше никто не нужен.

«Часто это вовсе не потому, что мужчина [ей] и вправду не нужен. А потому что отстаивать свои границы девушка научилась, а строить отношения — нет. Самодостаточность после созависимых отношений — только половина пути. Об этом не нужно забывать», — указал психолог.

В целом знакомств действительно стало меньше: выросла социальная осторожность, многие опасаются проявлять инициативу, а знакомство на улице или в кафе все чаще воспринимается как нарушение личных границ, подтвердила Татиана Молосова.

Где сегодня знакомятся россияне

Если говорить о приложениях, то фокус сместился в сторону «нишевости», сообщила Гундлах.

«Людям хочется начинать общение не с „привет, как дела“, а все-таки с кем-то близким по духу и интересам. Некоторые сайты используют психологические тесты, например, научно обоснованный тест „Большая пятерка“. Это решает часть проблем», — сообщила специалист.

Она рассказала, что существуют сервисы, которые помогают строить знакомства вокруг культурной жизни, через путешествия, офлайн-мероприятия — например, мастер-классы, экскурсии.

«Это очень удобно, не нужно „подкатывать“ к человеку, не понимая, он вообще хочет знакомиться или давно и счастливо женат. Одной неопределенностью меньше», — рассказала она.

Остались ли еще «живые» знакомства

«Живые» знакомства на улице, в парках и кафе по-прежнему актуальны, сообщила Гундлах.

«Однако есть важные лайфхаки. Например, сейчас совершенно не действуют любые пикаперские методы, но работает искренность, тепло. Одно дело выдать в метро скрипт „Девушка, вы уронили кошелек… А нет, это мое сердце упало к вашим ногам“. Другое — спросить совета в кафе: „Извините, вижу, вы взяли круассан с шоколадом. А вот этот с фисташкой вкусный, не знаете?“» — пояснила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще важный момент, утверждает Гундлах, — мода на здоровый образ жизни: «Знакомства в барах устарели, люди стремятся найти взаимопонимание, а не очнуться утром в ужасе „Это кто со мной рядом?“ Например, у нас сейчас появилось очень много „беговых“ знакомств: люди вместе идут на пробежку, а потом пьют кофе».

Наиболее перспективным остается знакомство в естественной среде, где есть возможность увидеть человека в разных жизненных ситуациях еще до начала романтических отношений, рассказала Молосова.

«Это работа, профессиональные сообщества, хобби, спортивные клубы, волонтерские проекты, образовательные курсы. В таких условиях люди постепенно узнают друг друга, формируют доверие и могут оценить не только внешность, но и ценности, поведение, стиль общения и отношение к окружающим», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Как сейчас знакомятся в мире

Формат дейтинга очень зависит от культуры страны, утверждают опрошенные NEWS.ru специалисты.

«В азиатской культуре, например в Китае, до сих пор силен жесткий прагматизм. Там существуют знаменитые „ярмарки женихов и невест“ (самая известная — в Народном парке Шанхая). Но это история не про романтику, а про бизнес-подход: туда приходят в основном родители. Они прикрепляют к раскрытым зонтикам анкеты своих детей, где вместо хобби указаны рост, вес, образование, уровень дохода, наличие квартиры и шанхайской прописки», — рассказала Гундлах.

По ее словам, для Азии брак — прежде всего социальный контракт и слияние капиталов двух семей. Молодежь, перегруженная работой, часто даже не знает, что родители ищут им пару на таких рынках, указала она.

«На Западе в тренде эмоциональная безопасность. Люди отказываются от поверхностного дейтинга и переписок. Переходят на голосовые сообщения, „кружочки“. Мэтчи (совпадения пользователей по интересам. — NEWS.ru) строятся на основе психологического тестирования, а не на случайности», — сообщила психолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России же, по ее словам, важна «химия», но в то же время — душевность: «Хочется, чтобы человек был „тот самый“. Отношения строятся не на выгоде, а на глубоком эмоциональном резонансе и принятии друг друга без масок. Нам важен не столько штамп в паспорте, сколько возможность вместе смеяться, вместе молчать и не бояться быть уязвимым».

Если смотреть на мировой опыт, универсального сценария не существует, признала психолог Молосова. По ее словам, в разных странах сохраняются свои культурные традиции поиска партнера, однако общая тенденция схожа: все большую ценность приобретают знакомства через реальные сообщества и общие интересы, поскольку именно они дают больше шансов построить устойчивые и доверительные отношения.

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