Стало известно, почему люди не отказываются от бесперспективного общения Психолог Хаирова: за нежеланием обидеть партнера стоит страх перед его реакцией

Нежелание обидеть партнера зачастую объясняется страхом перед его реакцией, заявила NEWS.ru психолог сервиса Zigmund.online Дарья Хаирова, эксперт сервиса онлайн-знакомств «Мамба». При этом, по ее словам, женщинам гораздо легче сделать первый шаг к разрыву общения, нежели мужчинам.

Люди продолжают заведомо тупиковые знакомства не столько из страха одиночества, сколько из-за нежелания первыми обрывать контакт. Многие тянут ненужное общение неделями, а среди мужчин 18–27 лет 8% вообще не смогли его прекратить. За фразой «не хочу обидеть» скрывается уверенность, что человек заранее знает, как больно будет другому после отказа. Это называется когнитивным искажением. Достоверно предугадать чужие переживания невозможно, но мозг достраивает картину сам — и человек остается в контакте, лишь бы не столкнуться с воображаемой реакцией, — пояснила Хаирова.

Она подчеркнула, что в общении работает эффект невозвратных затрат: чем больше времени уходит на переписку, тем сложнее ее завершить. По словам специалиста, этот же механизм годами удерживает людей на нелюбимой работе или в ненужной учебе, поскольку они жалеют потраченных сил.

С возрастом мужчины все лучше знают, чего хотят от знакомств: доля тех, кто оценил это на «10 из 10», выросла с 27% среди 18–27-летних и до 45% среди мужчин 39–50 лет. У женщин такой уровень держится высоким уже с молодости. Но даже ясные цели не гарантируют быстрого разрыва. Заметно легче отказ дается тем, у кого есть опыт психотерапии. В пяти из шести возрастных групп такие участники чаще говорили, что им проще сказать «нет» и выйти из неподходящей ситуации. У женщин сценарий другой: они быстрее ставят точку. Сразу прекращают бесперспективное общение 55–58% участниц, но за это они платят выгоранием, — добавила Хаирова.

Она отметила, что с годами женщины становятся более спокойными в вопросе поиска партнера. По словам психолога, чаще всего знакомства, которые не приводят к результату, завершают женщины старше 39 лет: среди них это делают 58%. Специалист объяснила, что они реже надеются на изменения без их участия и больше ценят свое время и личные границы.

Ранее психолог-консультант Ольга Казак заявила, что дружба с бывшим партнером возможна, если оба человека окончательно отказались от идеи возобновления романтических отношений и не строят иллюзий на этот счет. По ее словам, такой сценарий встречается редко и требует от участников высокой степени зрелости и честности.