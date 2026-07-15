Психолог ответила, нормально ли дружить с бывшим партнером

Дружба с бывшим партнером возможна только в том случае, если оба человека окончательно отказались от мысли о возобновлении романтических отношений и не питают иллюзий по этому поводу, заявила NEWS.ru психолог-консультант Ольга Казак. По ее словам, такой сценарий встречается редко и требует от обоих участников высокой степени зрелости и честности перед самим собой.

А это вообще законно после расставания с бывшим переключиться с ним в режим друзей-приятелей и ходить вместе пить кофе? Ответ неоднозначный. Одни называют это признаком зрелости, когда люди находятся в позиции взрослых, другие — нежеланием отпускать прошлое. Экс-партнеры могут стать друзьями, и это вполне реальная история. Но только при условии, когда оба прошли этап горевания по отношениям и не питают иллюзий о возврате. Это редкий случай, при котором люди способны искренне радоваться успехам друг друга без скрытой боли и ревности. Такая дружба строится не на надежде, а на общих воспоминаниях, уважении и интересах, не связанных с постелью и бытом, — пояснила Казак.

Она отметила, что, если встречи с бывшим партнером не вызывают дискомфорта, не заканчиваются слезами или выяснением отношений, значит, обоим удалось действительно «перевернуть эту страницу». Однако психолог подчеркнула, что зачастую за предложением «давай останемся друзьями» скрывается совершенно иная подоплека.

Если экс-партнер не вызывает дискомфорта, а встречи не заканчиваются слезами или выяснением отношений, значит, обоим удалось действительно перевернуть страницу и начать жить по-взрослому. Но, как правило, за предложением «давай останемся друзьями» на самом деле скрывается страх одиночества или нежелание терять контроль над жизнью бывшего. В психологии это называют эмоциональной зависимостью, когда человек продолжает жить жизнью бывшего партнера. Если одна из сторон проверяет социальные сети, ревнует к новым знакомым или втайне надеется на воссоединение, то никакой дружбы здесь нет. Есть иллюзия близости, которая мешает двигаться дальше и строить новые отношения, — заключила Казак.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что люди часто вымещают свой гнев и срываются именно на близких из-за чувства безопасности. По ее словам, регулярные срывы говорят о нарушении способности управлять эмоциями.