Психиатр ответила, почему людям проще срываться на близких

Люди часто вымещают свой гнев и срываются именно на близких из-за чувства безопасности, рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что регулярные срывы зачастую говорят о нарушении способности управлять собственными эмоциями.

Каждый может сорваться. Это нормальная реакция на сильное напряжение. Но если вспышки становятся привычкой, а после каждой звучит «меня довели» — стоит спросить: действительно ли причина всегда снаружи? Многие говорят, что семья выводит их из себя. На самом деле причина другая: рядом с близкими человек чувствует себя в безопасности. Он знает, что после крика его не уволят и не разорвут отношения. Поэтому напряжение выплескивается дома, — пояснила психиатр.

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