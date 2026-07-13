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13 июля 2026 в 17:10

Психиатр ответила, почему людям проще срываться на близких

Психиатр Касперович: людям проще срываться на близких из-за чувства безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди часто вымещают свой гнев и срываются именно на близких из-за чувства безопасности, рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что регулярные срывы зачастую говорят о нарушении способности управлять собственными эмоциями.

Каждый может сорваться. Это нормальная реакция на сильное напряжение. Но если вспышки становятся привычкой, а после каждой звучит «меня довели» — стоит спросить: действительно ли причина всегда снаружи? Многие говорят, что семья выводит их из себя. На самом деле причина другая: рядом с близкими человек чувствует себя в безопасности. Он знает, что после крика его не уволят и не разорвут отношения. Поэтому напряжение выплескивается дома, — пояснила психиатр.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что скорое признание в любви на втором свидании и предложение съехаться на третьем являются одними из ключевых признаков абьюзивных отношений. По ее словам, такая спешка является не романтикой, а техникой love bombing, необходимой для усыпления критического мышления жертвы.

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