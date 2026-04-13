Психолог назвала признаки того, что партнер является абьюзером

Скорое признание в любви на втором свидании и предложение съехаться на третьем являются одними из ключевых признаков абьюзивных отношений, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, такая спешка является не романтикой, а техникой love bombing, необходимой для усыпления критического мышления жертвы.

Когда мы слышим слово «абьюз», воображение рисует синяки и крики. Но в реальности эмоциональный террор часто упакован в красивую обертку из заботы и особой близости. Если в отношениях вы все чаще чувствуете себя какой-то не такой, хотя партнер вроде бы не делает ничего криминального, присмотритесь к тонким маркерам. Например, он очень торопится, признается в любви на втором свидании, а на третьем предлагает съехаться, потому что никогда такого не чувствовал. Это не романтика, это love bombing — любовная бомбардировка. Абьюзеру нужно максимально быстро сократить дистанцию, чтобы вы не успели включить критическое мышление и выставить границы. Настоящая близость растет месяцами, а не вспыхивает за неделю, — сказала Романив.

Она отметила, что еще одним маркером токсичного партнера является виртуозная перестановка ответственности за свои эмоции. По ее словам, вместо извинений абьюзер обвиняет жертву в том, что это она заставила его разозлиться своим тоном или поведением.

Еще один маркер абьюза — виртуозная перестановка ответственности. «Ты заставила меня разозлиться». Он скажет не «Я вспылил, извини», а «Я наорал, потому что ты меня довела своим тоном». В этой системе координат он всегда лишь жертва ваших «неправильных» действий. Еще один признак — забота, похожая на клетку. «Зачем тебе эта работа? Я сам тебя обеспечу», «Не ходи к подругам, давай лучше закажем пиццу и побудем вдвоем». Поначалу это льстит, но со временем выясняется, что ваши социальные связи обрублены, а финансовая независимость испарилась. Это мягкая изоляция, — подытожила Романив.

Ранее психолог Екатерина Ильичева рассказала, что абьюз проявляется не только в физическом насилии. К признакам эмоционального насилия она отнесла игнорирование, газлайтинг, гиперопеку и вербальную агрессию.