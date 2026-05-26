Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 01:22

Россия обозначила главное условие диалога с Евросоюзом

МИД: контакты РФ и ЕС зависят от пересмотра антироссийского курса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Перспективы контактов между Россией и Евросоюзом зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс, заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, важным условием для возможного взаимодействия остается уважение со стороны Евросоюза к интересам России.

Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы, — сказал Масленников.

Он также подчеркнул, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими странами. По его словам, Россия всегда выступала за урегулирование существующих разногласий с западными соседями дипломатическим путем.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз целенаправленно пытается ввязаться в войну с Россией, не имея на то реальных оснований. Политик подчеркнул, что никакой российской угрозы Парижу не существует, а настоящая опасность исходит от проевропейской политики.

