Трамп потребовал от Ирана немедленно отдать уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте под международным контролем. По его словам, возможно несколько вариантов обращения с иранским ураном.

Он добавил, что процесс, по его мнению, должен проходить под надзором Комиссии по атомной энергии США либо контролироваться аналогичным регулятором, который выступит свидетелем процедуры.

Ранее стало известно, что Иран выразил готовность передать обогащенный уран Китаю в рамках усилий по урегулированию конфликта с США. Отмечается, что Исламская Республика стремится получить от Пекина гарантии, перед тем как возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

До этого Иран на непрямых переговорах с США предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. По информации журналистов, Тегеран также выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран на своей территории. Кроме того, иранская сторона подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

