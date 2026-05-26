Названы витамины и минералы, помогающие при сахарном диабете

Терапевт Тен: витамин D и магний могут облегчить течение диабета

Прием витамина D и магния может облегчить течение сахарного диабета, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, перед употреблением добавок важно проконсультироваться с эндокринологом.

У пациентов с сахарным диабетом II типа часто выявляется поливитаминная недостаточность, и ее коррекция может улучшить контроль глюкозы и предотвратить осложнения. Прием витамина D снижает гликированный гемоглобин на 0,3–0,5% у пациентов с дефицитом. Но у тех, у кого уровень в норме, эффекта нет. Добавки магния, в свою очередь, улучшают чувствительность к инсулину и снижают систолическое давление. Раньше хром рекламировали как «лекарство от диабета». Но современные исследования показывают: его добавки дают клинически незначимое снижение глюкозы. Не тратьте деньги, — поделилась Тен.

Она подчеркнула, что внутривенное введение альфа-липоевой кислоты снижает проявления диабетической нейропатии. Пероральный прием, по словам врача, менее действенен, но может быть полезен в качестве дополнительного метода.

Что категорически нельзя принимать без контроля — так это витамин B7. В высоких дозах он искажает результаты лабораторных тестов на гормоны щитовидной железы, тропонин и — самое опасное — на ферритин и инсулин. Может показать ложнонормальный инсулин, хотя на самом деле его нет. Травяные смеси с горцем почечуйным вызывают тяжелые повреждения печени у пациентов. Общее правило для диабетиков: перед приемом любой добавки — согласовать с эндокринологом. Многие из них влияют на метаболизм лекарств, вызывая гипогликемию или кровотечения, — резюмировала Тен.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти 6 млн россиян страдают сахарным диабетом. По ее словам, примерно столько же людей могут не знать о своем заболевании.

