Стало известно, сколько россиян с диабетом не знают о своем диагнозе Минздрав: около 6 млн россиян с диабетом не знают о своем диагнозе

Почти 6 млн человек в России страдают сахарным диабетом, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева. При этом, по ее словам, примерно столько же граждан могут не знать о наличии у них заболевания, передает РИА Новости.

По результатам последних эпидемиологических исследований, почти 6 млн человек в России зарегистрированных сейчас с диагнозом «сахарный диабет», составляют, по нашим расчетам, половину той армии пациентов с сахарным диабетом, которые в принципе в России имеют этот диагноз, поскольку половина пациентов с сахарным даже не догадывается, то, что они больны, — заявила эксперт.

Мокрышева добавила, что в настоящее время основные усилия системы здравоохранения направлены на раннее выявление диабета. Ведомство также занимается профилактикой его осложнений.

Ранее терапевт Красногорской больницы Елена Ревкова сообщила, что сахарный диабет после 70 лет может протекать атипично и маскироваться под обычную усталость. По ее словам, пожилым пациентам особенно важно не только проверять уровень глюкозы, но и сдавать специфический анализ на наличие белка в моче.