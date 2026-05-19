В Тюмени умер заслуженный врач России Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил региональный департамент здравоохранения. Он был удостоен таких наград, как «Ветеран труда», орден Дружбы, «Отличник здравоохранения».

19 мая 2026 года, после продолжительной болезни, ушел из жизни Юрий Алексеевич Ревнивых, — говорится в сообщении.

Ревнивых родился в 1941 году в Тобольске. Он закончил Тобольское медицинское училище, позднее отучился в медуниверситете. В течение 27 лет (с 1980 по 2007 годы) врач возглавлял Тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Церемония прощания состоится 20 мая.

