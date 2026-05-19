19 мая 2026 в 13:35

В Тюмени умер заслуженный врач России

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил региональный департамент здравоохранения. Он был удостоен таких наград, как «Ветеран труда», орден Дружбы, «Отличник здравоохранения».

19 мая 2026 года, после продолжительной болезни, ушел из жизни Юрий Алексеевич Ревнивых, — говорится в сообщении.

Ревнивых родился в 1941 году в Тобольске. Он закончил Тобольское медицинское училище, позднее отучился в медуниверситете. В течение 27 лет (с 1980 по 2007 годы) врач возглавлял Тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». Церемония прощания состоится 20 мая.

Ранее ушел из жизни художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств (РАХ) Юрий Устинов. Ему было 72 года. Устинов стал известен благодаря постановкам «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана, «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре.

До этого в возрасте 75 лет умер телеведущий Владимир Молчанов. В последний год своей жизни он несколько раз оказывался в больнице. За 2025 год ведущего госпитализировали пять раз из-за острых болей в животе.

