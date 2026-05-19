Появились данные о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале Хозяйкой причастной к трагедии на Байкале компании оказалась жена экс-чиновника

Telegram-канал Mash сообщил, что владелицей туристической компании, чья лодка перевернулась на Байкале, является жена бывшего главы Туркинского сельского поселения Бурятии Сергея Севергина Мария. По информации авторов, недавно чиновника уволили из-за проблем с декларацией денег.

Mash утверждает, что Севергина уволили из администрации сельского поселения в феврале 2026 года. Источники добавили, что с него взыскали 3,4 млн рублей в пользу государства.

Катер на Байкале опрокинулся 19 мая — перевернулась аэролодка «Хивус». По предварительной информации, причиной происшествия могло стать превышение допустимого количества людей на судне. В МЧС сообщили, что плавсредство уже доставили к берегу.

Позже стало известно, что на борту опрокинувшейся аэролодки находились 18 турисов. По информации МЧС, пятеро из них погибли. Еще одна из пассажирок получила рваную рану ноги, было принято решение о ее госпитализации.

До этого сообщалось, что трое туристов погибли от переохлаждения на открытом участке горной вершины Мунку-Сардык в Бурятии. Причиной трагедии стал сильный ветер и отсутствие укрытия.