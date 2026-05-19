Дрон ВСУ ранил пенсионерку в Курской области

В Беловском районе в результате удара вражеского дрона по деревне Корочка была ранена 66-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. У пострадавшей диагностированы множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом. На месте ей оказали медпомощь и готовят к отправке в областную больницу.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино из-за взрыва украинского беспилотника пострадал мирный житель. Медики скорой оказали мужчине помощь на месте — у него диагностировали контузию, от госпитализации гражданин отказался.

Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в населенных пунктах Рыково, Великие Копани и Каховка под огнем украинских войск пострадали трое гражданских. Двое доставлены в больницу с травмами и контузией, третьему раненому с термическими ожогами оказали помощь на месте.