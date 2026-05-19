Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки

Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки Российские разработчики представили новые решения для госсектора и банков

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде российские компании представили новые решения для дата-центров, корпоративных сетей и систем хранения данных. Среди новинок — оборудование для госсектора, банков и промышленности. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Серверы: теперь достаточно одного мощного процессора

Раньше для сложных задач требовалось два процессора в одном сервере. Но современные чипы (например, AMD EPYC) стали настолько мощными, что этого часто не нужно.

Модель VEGMAN R215 G4 — это сервер высотой около 9 см (стандартные 2U для монтажа в стойку). Он поддерживает до 192 ядер и до 6 терабайт оперативной памяти. Такое решение подходит для облачных платформ, виртуализации и баз данных — там, где важна производительность без лишних затрат.

Сети: оборудование для госорганов

Для государства и компаний с высокими требованиями к безопасности показали линейку коммутаторов KORNFELD SE. Они нужны для подключения рабочих мест, Wi-Fi, камер видеонаблюдения и телефонии.

Разработчик (компания YADRO) делает акцент на прозрачности и управляемости оборудования. В ближайшее время ожидается включение решений в реестр Минпромторга. Одна из моделей (C3000) уже доступна для тестирования, а массовые поставки начнутся летом 2026 года.

Хранение данных: защита от сбоев и атак

Отдельное направление — системы хранения данных (СХД) для резервного копирования. Спрос на них растёт из-за участившихся кибератак и жестких требований к надёжности бизнеса.

Компания YADRO анонсировала старшую модель линейки TATLIN.BACKUP.L. Она умеет сжимать данные (до 6 раз), писать их со скоростью до 45 терабайт в час и хранить более 1 петабайта полезной информации. Решение создано для крупных банков, операторов связи и промышленных предприятий — то есть для тех, кому критически важно быстро восстановить сервисы после сбоя.

Ранее стало известно, что участники конференции ЦИПР-2026 смогут приехать на нее на биометрической «Ласточке», используя сервис «Мигом». Мероприятие пройдет с 14 по 21 мая. Пилотный проект запустили Центр биометрических технологий и РЖД по маршруту Москва — Нижний Новгород — Москва.