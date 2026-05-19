Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:00

Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки

Российские разработчики представили новые решения для госсектора и банков

Фото: YADRO
Подписывайтесь на нас в MAX

На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде российские компании представили новые решения для дата-центров, корпоративных сетей и систем хранения данных. Среди новинок — оборудование для госсектора, банков и промышленности. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Серверы: теперь достаточно одного мощного процессора

Раньше для сложных задач требовалось два процессора в одном сервере. Но современные чипы (например, AMD EPYC) стали настолько мощными, что этого часто не нужно.

Модель VEGMAN R215 G4 — это сервер высотой около 9 см (стандартные 2U для монтажа в стойку). Он поддерживает до 192 ядер и до 6 терабайт оперативной памяти. Такое решение подходит для облачных платформ, виртуализации и баз данных — там, где важна производительность без лишних затрат.

Сети: оборудование для госорганов

Для государства и компаний с высокими требованиями к безопасности показали линейку коммутаторов KORNFELD SE. Они нужны для подключения рабочих мест, Wi-Fi, камер видеонаблюдения и телефонии.

Разработчик (компания YADRO) делает акцент на прозрачности и управляемости оборудования. В ближайшее время ожидается включение решений в реестр Минпромторга. Одна из моделей (C3000) уже доступна для тестирования, а массовые поставки начнутся летом 2026 года.

Хранение данных: защита от сбоев и атак

Отдельное направление — системы хранения данных (СХД) для резервного копирования. Спрос на них растёт из-за участившихся кибератак и жестких требований к надёжности бизнеса.

Компания YADRO анонсировала старшую модель линейки TATLIN.BACKUP.L. Она умеет сжимать данные (до 6 раз), писать их со скоростью до 45 терабайт в час и хранить более 1 петабайта полезной информации. Решение создано для крупных банков, операторов связи и промышленных предприятий — то есть для тех, кому критически важно быстро восстановить сервисы после сбоя.

Ранее стало известно, что участники конференции ЦИПР-2026 смогут приехать на нее на биометрической «Ласточке», используя сервис «Мигом». Мероприятие пройдет с 14 по 21 мая. Пилотный проект запустили Центр биометрических технологий и РЖД по маршруту Москва — Нижний Новгород — Москва.

Россия
технологии
IT-технологии
разработки
разработчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Украинского спецназовца задержали за «спасение» сограждан
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.