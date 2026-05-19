Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека

Любой спорт, как командный, так и одиночный, помогает человеку снизить уровень стресса, заявил в беседе с «Радио 1» практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. При этом, по его словам, каждый из его видов имеет уникальные преимущества.

Каждый из видов спорта может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, — подчеркнул Шамсутдинов.

Он уточнил, что футбол развивает социальную активность, баскетбол укрепляет самооценку и уверенность в себе, а теннис улучшает стратегическое мышление и прокачивает стрессоустойчивость. Плавание полезно при повышенной тревожности и нарушениях сна, а бег — при депрессивном состоянии. Йога развивает осознанность и концентрацию, а боевые искусства помогают справиться с агрессией и приучить себя к дисциплине.

