Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:26

Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека

Психолог Шамсутдинов: любой спорт помогает человеку снизить уровень стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Любой спорт, как командный, так и одиночный, помогает человеку снизить уровень стресса, заявил в беседе с «Радио 1» практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. При этом, по его словам, каждый из его видов имеет уникальные преимущества.

Каждый из видов спорта может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, — подчеркнул Шамсутдинов.

Он уточнил, что футбол развивает социальную активность, баскетбол укрепляет самооценку и уверенность в себе, а теннис улучшает стратегическое мышление и прокачивает стрессоустойчивость. Плавание полезно при повышенной тревожности и нарушениях сна, а бег — при депрессивном состоянии. Йога развивает осознанность и концентрацию, а боевые искусства помогают справиться с агрессией и приучить себя к дисциплине.

Ранее семейный психолог Анастасия Кардиакос заявила, что работа дает ощущение собственной эффективности и позволяет развивать силу воли. Она отметила, что настоящий отдых возможен только на контрасте.

Общество
психологи
Спорт
Здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ осудили настойчивость США в отношении Китая
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.