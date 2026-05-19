Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 16:05

Роналду готовится покорить шестой мундиаль в своей жизни

Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2026

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду вошел в окончательную заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, сообщила пресс-служба национальной федерации. Форвард может стать первым футболистом в истории, который сыграет на шести мундиалях. До этого он участвовал в пяти мировых первенствах, как и его принципиальный соперник Лионель Месси.

На счету португальца восемь голов в 22 матчах на чемпионатах мира. Лучшее достижение его сборной — четвертое место в 2006 году, когда португальцы уступили немцам в бронзовом финале. На предыдущем мундиале в 2022 году команда Роналду вылетела в четвертьфинале после поражения в матче с Марокко.

Ранее стало известно, что генсек ФИФА Маттиас Графстрем намерен провести переговоры с национальной командой Ирана по поводу ее выступления на чемпионате мира 2026 года. Функционер готов дать иранской стороне гарантии безопасности, утверждает источник.

Кроме того, американские власти не предоставили визы пятерым игрокам сборной Ирака. Футболисты Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади не получили разрешения от США для поездки на чемпионат мира 2026 года.

Спорт
Футбол
Португалия
Криштиану Роналду
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ осудили настойчивость США в отношении Китая
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.