Роналду готовится покорить шестой мундиаль в своей жизни Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2026

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду вошел в окончательную заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, сообщила пресс-служба национальной федерации. Форвард может стать первым футболистом в истории, который сыграет на шести мундиалях. До этого он участвовал в пяти мировых первенствах, как и его принципиальный соперник Лионель Месси.

На счету португальца восемь голов в 22 матчах на чемпионатах мира. Лучшее достижение его сборной — четвертое место в 2006 году, когда португальцы уступили немцам в бронзовом финале. На предыдущем мундиале в 2022 году команда Роналду вылетела в четвертьфинале после поражения в матче с Марокко.

Ранее стало известно, что генсек ФИФА Маттиас Графстрем намерен провести переговоры с национальной командой Ирана по поводу ее выступления на чемпионате мира 2026 года. Функционер готов дать иранской стороне гарантии безопасности, утверждает источник.

Кроме того, американские власти не предоставили визы пятерым игрокам сборной Ирака. Футболисты Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади не получили разрешения от США для поездки на чемпионат мира 2026 года.