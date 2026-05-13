День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:29

США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США отказали в выдаче виз пятерым игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает портал Goal со ссылкой на члена Иракской футбольной федерации Галеба аль-Замели. По его словам, визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади.

До текущего момента причины не известны, — сказал он.

Аль-Замели подчеркнул, что иракская федерация намерена обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для скорейшего решения проблемы. По его словам, власти США отказали в визах ключевым игрокам команды.

Для Ирака предстоящий чемпионат мира станет вторым в истории. В последний раз сборная участвовала в турнире в 1986 году, тогда команда не смогла пройти групповой этап, проиграв все три матча.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд. Сборная Ирака выступит в группе I, где ее соперниками станут Франция, Сенегал и Норвегия.

Ранее стало известно, что нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был включен в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Всего в него попали 55 спортсменов.

Спорт
Футбол
США
Ирак
визы
ЧМ-2026
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самокатчик въехал в зону коммунальной аварии и получил ожоги
В Нидерландах подожгли центр для беженцев
Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о новых сроках проведения ЕГЭ
Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях
Раскрыт причина происшествия с электричкой под Белгородом
В России заявили о потенциале энергопроектов в Пакистане
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым за поддержку России иностранцам предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.