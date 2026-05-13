США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026

США отказали в выдаче виз пятерым игрокам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает портал Goal со ссылкой на члена Иракской футбольной федерации Галеба аль-Замели. По его словам, визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади.

До текущего момента причины не известны, — сказал он.

Аль-Замели подчеркнул, что иракская федерация намерена обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) для скорейшего решения проблемы. По его словам, власти США отказали в визах ключевым игрокам команды.

Для Ирака предстоящий чемпионат мира станет вторым в истории. В последний раз сборная участвовала в турнире в 1986 году, тогда команда не смогла пройти групповой этап, проиграв все три матча.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд. Сборная Ирака выступит в группе I, где ее соперниками станут Франция, Сенегал и Норвегия.

