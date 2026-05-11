Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был включен в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026, соответствующий список команда опубликовала в соцсетях. Всего в него попали 55 спортсменов.

Отмечается, что в окончательную заявку войдут 26 игроков. Чемпионат пройдет с 11 по 19 июня в трех странах — США, Канаде и Мексике. Для Мессии мундиаль может стать последним в карьере.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Прежде сборная Ирана провела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков.

Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в латиноамериканскую страну. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.