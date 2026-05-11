День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 20:26

Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Sammy Kogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был включен в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026, соответствующий список команда опубликовала в соцсетях. Всего в него попали 55 спортсменов.

Отмечается, что в окончательную заявку войдут 26 игроков. Чемпионат пройдет с 11 по 19 июня в трех странах — США, Канаде и Мексике. Для Мессии мундиаль может стать последним в карьере.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Прежде сборная Ирана провела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков.

Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала, что матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года не планируется переносить из США в латиноамериканскую страну. По ее словам, перенос отменили из-за логистических сложностей.

Спорт
Футбол
ЧМ-2026
Лионель Месси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводят следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Снежные бури атаковали Урал: ураган 11 мая, когда закончится непогода, чего ждать
Союзники отказали Украине в одном вопросе, боясь за безопасность
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
В США рассказали о состоянии заразившегося хантавирусом американца
Фицо привез в Москву сенсацию, новые правила для арендаторов: что дальше
Стало известно, куда ринулись российские жрицы любви после обстрелов Дубая
«Час сидел — рыдал»: Песков поделился эмоциями от ледового шоу Навки
Названы дата и место прощания с заслуженным артистом России Николаевым
Скончался актер из «Папиных дочек» и «Каменской»
Два самолета столкнулись на высоте 800 метров
«Поговорим об этом»: Трамп раскрыл тему беседы с Си Цзиньпином
Венгрия откажется от АЭС «Пакш-2»? Решение Будапешта, ответ Росатома
Житель Кривого Рога душил ребенка на детской площадке на глазах соседей
«Единственные в мире»: Трамп раскрыл, кто сможет забрать уран у Тегерана
Перемирие Ирана и США оказалось на волоске из-за «собачьего бреда»
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.