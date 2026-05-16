16 мая 2026 в 14:52

Российский фигурист раскрыл правду о безопасности в США

Бывший российский фигурист Траньков заявил, что не сталкивался с негативом в США

Максим Траньков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков высказался о безопасности в США накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, заявив, что никакого напряжения в стране нет, а с негативом он никогда не сталкивался.. По его словам, которые приводит Sport24, во время проведения турнира все должно быть в порядке.

Будет ли там безопасно во время проведения турнира? Думаю, должно быть все в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался, — поделился Траньков.

Траньков пояснил, что из-за занятости не сможет попасть на матчи турнира, хотя сходил бы с удовольствием. Цены на билеты, по его словам, вполне адекватные. Из его знакомых посетят игры только те, кто постоянно живет в Северной Америке.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. На турнир отобралась сборная Ирана, которая ранее выражала обеспокоенность по поводу безопасности своих футболистов. Иранцам предстоит провести все три матча группового этапа на американской территории.

Ранее сообщалось, что генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем собирается обсудить со сборной Ирана участие команды в чемпионате мира 2026 года. Функционер готов предоставить иранцам гарантии безопасности.

