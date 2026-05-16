«Это шизофрения»: Захарова жестко раскритиковала резолюцию ЕП к КНР

Резолюция Европарламента, которая призывает власти КНР отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе», является явным проявлением шизофрении, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, Европарламент не замечает проблемы в самом ЕС.

Скажите, мы имеем дело с классическим «это другое» или «это уже шизофрения»? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол, — написала Захарова.

Дипломат добавила, что Китай находится не в Европе, а в Азии, поэтому европейские меры к стране применять нельзя. Она предположила, что европейские политики просто не в курсе политического расположения КНР ввиду низкого уровня образованности.