10 мая 2026 в 00:39

Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве

Путин заявил о готовности РФ и КНР сделать шаг вперед в нефтегазовой сфере

Россия и Китайская Народная Республика достигли высокой степени договоренности по вопросу развития нефтегазового сотрудничества и готовы сделать «серьезный шаг вперед», заявил ТАСС президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что для реализации согласованы все вопросы.

В принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере, — сказал Путин.

Ранее СМИ писали, что в мире сокращаются запасы нефти на фоне конфликта вокруг Ирана. Как отмечается в материале, отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. Ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

До этого Владимир Путин рассказал, что РФ и Сербия выступают за более справедливый миропорядок. Российский лидер также отметил важность сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, передает пресс-служба Кремля. В то же время сообщалось, что братские отношения сербского и русского народов были еще раз подтверждены на приеме, который устроил в Кремле Владимир Путин.

