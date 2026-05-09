09 мая 2026 в 20:15

Мир оказался на грани «нефтяного» отката к 2018 году

Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта вокруг Ирана — отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года, пишет Bloomberg. Ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

По оценке Morgan Stanley, с начала марта по конец апреля глобальные резервы уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Это стало крупнейшим снижением за всю историю наблюдений МЭА, причем более половины потерь приходится на сырую нефть.

JPMorgan предупреждает, что уже в июне мировая система может выйти на уровень «операционного стресса». К сентябрю запасы могут приблизиться к минимальным значениям, необходимым для стабильной работы инфраструктуры.

Наиболее уязвимыми называются страны Азии, зависящие от импорта топлива. В Европе сокращаются запасы авиационного топлива, а США уже несколько недель расходуют стратегические резервы. Даже при возобновлении поставок рынок останется под давлением из-за необходимости восстановления запасов.

Ранее стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.

