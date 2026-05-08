ВМС Ирана вынудили американских эсминцев покинуть Ормуз

Силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив, передает телеканал Press TV. По их данным, Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции.

В ходе операции, как утверждается, был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам. В результате действий иранской стороны три эсминца ВМС США были вынуждены выйти из акватории Ормузского пролива, говорится в сообщении телеканала. Официального подтверждения этой информации со стороны США на данный момент нет.

Ранее стало известно об атаке США на иранский порт. В заявлении иранского командования отмечается, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива.

До этого говорилось о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным иностранного агентства, о громких звуках сообщают местные жители.