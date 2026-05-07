В Иране сообщили о взрывах у Бендер-Аббаса и на острове Кешм

Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным агентства Reuters, о громких звуках сообщают местные жители.

При этом, как уточняется, источник и точное местонахождение этих звуков пока неизвестны. Reuters со ссылкой на агентство Mehr также написало о взрывах на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Дополнительной информации о причинах произошедшего и возможных последствиях пока не приводится. Официальных подтверждений также нет.

Ранее возле Ормузского пролива произошел ракетный обстрел со стороны Ирана по военным США. Представители местного гостелерадио связали инцидент с атакой на иранский танкер.

До этого представители военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана. В ВМС выразили благодарность судовладельцам и капитанам за соблюдение установленных Ираном норм в Персидском и Оманском заливах.