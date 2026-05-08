Минобороны отчиталось о крупной попытке атаки России беспилотниками ВСУ Минобороны РФ: за четыре часа до полуночи над Россией сбито 95 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, — сказано в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские БПЛА были сбиты над территориями 11 регионов России и акваторией Черного моря.

До этого глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.