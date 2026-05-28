Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:20

Белоусов поручил группировке «Запад» активнее применять дроны

Андрей Белоусов Фото: МО РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад» и поручил бойцам активно наращивать темпы продвижения подразделений и использования дронов на всех направлениях, передает пресс-служба министерства. Глава ведомства также заслушал подробные доклады военного командования об обстановке на фронте.

Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника, — уточнили в министерстве.

В завершение визита на командный пункт глава ведомства поблагодарил руководящий состав группировки за службу. Белоусов также лично вручил боевые награды военнослужащим, которые проявили особое мужество, отвагу и героизм при выполнении задач.

Ранее министр поздравил бойцов 40-й бригады морской пехоты с освобождением Воздвижевки в Запорожской области. В телеграмме было отмечено, что Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на этом направлении. Белоусов подчеркнул, что каждый воин самоотверженно шел в бой.

