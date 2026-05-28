«Русский народ не прощает»: SHAMAN раскрыл содержимое «секретной папки»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл содержимое «секретной папки», представив новый клип. Что он показал, как называется песня, о чем композиция, какую реакцию вызвала?

Что известно о «секретной папке» SHAMAN

Дронов начал завуалированно анонсировать новую песню за несколько дней до релиза. 25 мая он приехал к посольству США в Москве. Стоя на фоне здания с папкой в руках, певец выступил с заявлением.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — сказал SHAMAN на видео.

На следующий день певец в новом ролике заявил, что «недоброжелатели уговаривают его не публиковать информацию из папки».

«И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!» — подчеркнул исполнитель.

Накануне Дронов, стоя на фоне Кремля, назвал дату, когда состоится срыв покровов. Он добавил, что «не имеет права скрывать это предательство».

«Россия! <...> Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлевская звезда», — сказал исполнитель, держа ту же «секретную папку» в руках.

Что было в «секретной папке» SHAMAN, новый клип

Сегодня, 28 мая, в обещанный час состоялся релиз новой песни и клипа SHAMAN под названием «РОССИЯ-МАМА».

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать „Россия-мама“», — говорится в релизном анонсе.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таинственная папка, с которой певец появлялся у посольства США и на Красной площади, стала частью сюжета нового клипа. В видео SHAMAN играет принципиального следователя. Герой раскладывает на столе документы, включая портреты российских эмигрантов, и собирает доказательства.

В клипе SHAMAN с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других иностранных агентов.

Какую реакцию вызвал новый клип SHAMAN

Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил задумку клипа. Он отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к песне.

«Он хорошо посмеялся над [певцом] Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Представляю, как Макаревича корежит, как он давится, увидев свою нейрослоповую рожу. Наверно, это хорошо, что SHAMAN так над ними подшутил. У него огромное количество фанатов. А если говорить о патриотизме, мне больше нравится шестая симфония композитора Петра Чайковского», — сказал Милонов.

Композитор Виктор Дробыш заявил, комментируя новый клип SHAMAN, что исполнителю не стоит увлекаться песнями об иностранных агентах.

«Потом [SHAMAN] захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать это так. Они будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он в принципе очень талантливый парень. <...> Он встал на сложную тропу. Может быть, он победит, но не думаю», — сказал Дробыш.

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), фотография которого также присутствовала в клипе SHAMAN, поблагодарил певца за продвижение его певческих способностей. Журналист отметил, что в школе всегда имел не выше тройки по пению.

Другой невольный герой видео, который предпочел не раскрывать свою личность, предположил, что российский артист мог рассчитывать на перепост своего клипа каждым из его «участников»-иноагентов, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Собеседник добавил, что не видит смысла это делать.

