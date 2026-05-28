Умер один из разработчиков герба России Скончался один из разработчиков герба России Никонов

Ученый-математик, народный художник Российской Федерации и почетный член Российской академии художеств (РАХ), а также один из разработчиков герба России Владимир Никонов скончался 22 мая, сообщила пресс-служба РАХ ТАСС. Прощание с ним прошло сегодня на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Как художник создал огромное количество произведений в редкой сегодня технике живописной миниатюры, а также плодотворно работал в области геральдики и фалеристики, являлся одним из разработчиков государственного герба России, символики и наград ряда ведомств, силовых министерств и общественных организаций, — указала академия.

Президент РАХ Василий Церетели и научный коллектив академии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Никонова.

