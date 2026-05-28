28 мая 2026 в 16:39

Умер один из разработчиков герба России

Скончался один из разработчиков герба России Никонов

Ученый-математик, народный художник Российской Федерации и почетный член Российской академии художеств (РАХ), а также один из разработчиков герба России Владимир Никонов скончался 22 мая, сообщила пресс-служба РАХ ТАСС. Прощание с ним прошло сегодня на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Как художник создал огромное количество произведений в редкой сегодня технике живописной миниатюры, а также плодотворно работал в области геральдики и фалеристики, являлся одним из разработчиков государственного герба России, символики и наград ряда ведомств, силовых министерств и общественных организаций, — указала академия.

Президент РАХ Василий Церетели и научный коллектив академии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Никонова.

Ранее глава Сарова Алексей Сафонов заявил, что умер Радий Илькаев, один из ключевых ученых российской атомной отрасли. Академик РАН, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ скончался на 88-м году жизни.

До этого старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Нурия Х. скончалась на сеансе у психолога в центре Москвы. Женщина пришла на прием и уже спустя несколько минут после начала беседы пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
