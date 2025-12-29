Новый год — 2026
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России

Путин подписал закон о детальном описании крестов на гербе России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий уточнения в официальное описание Государственного герба Российской Федерации, соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. Закрепление графических параметров на законодательном уровне обеспечит единообразие изображения герба на всех государственных бланках, печатях и знаках отличия.

Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами, — было утверждено в законе.

Законопроект был инициирован группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Необходимость поправок авторы обосновали защитой государственных символов от некорректных интерпретаций и сохранением исторически сложившегося образа. Ранее в нормативных актах отсутствовала детальная детализация формы крестов, что создавало почву для разночтений при изготовлении официальной атрибутики и печатной продукции.

Ранее депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал исчезновение крестов с официальной символики ведомств «безобразием» Он подчеркнул, что это действие затрагивает чувства верующих и историко-культурный контекст страны.

