Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 02:27

«Разрушение мировых систем»: в Иране осудили тактику США на Ближнем Востоке

Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты агрессией против Ирана подрывают основы международного права, заявил президент страны Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X. По его словам, атаки на Исламскую Республику и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи представляют собой опасный прецедент, который может разрушить сложившуюся правовую систему мирового сообщества.

Если международное сообщество не выступит твердо против этого кризиса, то пламя этого огня сожжет многих, указал политик. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся с 28 февраля военной операции США и Израиля, в ходе которой были уничтожены не только Хаменеи, но и ключевые фигуры иранского руководства. Тегеран неоднократно призывал мировое сообщество дать оценку действиям Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Пезешкиан может подать в отставку на фоне разногласий с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Поводом для конфликта стала гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Пезешкиан считает, что провал в его защите был не халатностью, а преднамеренным действием КСИР, направленным на устранение влиятельного политика.

Масуд Пезешкиан
США
Иран
разрушения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.