Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура

20 мая певцу Шуре исполняется 51 год. Что известно о его личной жизни, борьбе с онкологией и наркозависимостью?

Как прославился Шура

Александр Медведев, известный как Шура, появился на свет 20 мая 1975 года в Новосибирске. Учеба Шуры завершилась в седьмом классе — его отчислили со справкой о неполном среднем образовании. Профессионального музыкального образования он тоже не получил. Зато уже в 13 лет он начал выступать в новосибирском ресторане «Русь», где работала его бабушка. Юного артиста прозвали Желтым Чемоданчиком из-за его яркого сценического образа: черной кофты с бахромой, лакированных туфель на платформе и длинного пальто.

Шура признавался, что именно бабушка привила ему любовь к экстравагантности. Она пела романсы перед зеркалом в необычных нарядах и научила внука искусству макраме и вышивки. В молодости он даже преподавал рукоделие, а позже окончил дизайнерские курсы в Риге и решил покорить Москву.

Столичный дебют Шуры состоялся в клубе «Манхэттен-Экспресс» в 90-е. Ставка на экстравагантность сработала, и певец проснулся знаменитым. Там он встретил стилиста Алишера, который с тех пор занимался созданием его сценических образов. Наибольшую известность он обрел в конце десятилетия: артист выступал без зубов, которые в детстве выбил его младший брат, и не торопился их восстанавливать.

Первый клип на песню «Холодная луна» вышел в 1997 году и сразу сделал Шуру известным. В том же году он выпустил свой первый альбом, а затем и второй. Главные хиты — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Ты не верь слезам» — завоевали «Золотой граммофон» и признание на «Песне года».

На рубеже веков вышел альбом «Благодарю. Второе дыхание», где дерзкий хулиган уступил место уязвимому лирическому герою. Позже появились пластинки News! и «Новый день», в которых артист переосмыслил прожитые годы. В 2010-м он выпустил сингл «Воздушные шары» с эпатажным клипом.

В 2021 году Шура представил первый танцевальный трек «Сносит крышу». Он отметил, что это новый для него формат. Затем последовали дуэты с Еленой Борщевой, 10AGE и Антоном Самойловым.

Что известно о болезни и зависимости Шуры

Шура уверен, что рак яичка, который он перенес 25 лет назад, был своего рода «наказанием» за его прежний образ жизни. Артист честно признался, что в молодости имел вредные привычки и не всегда уважал окружающих. Он объяснил это юношеским максимализмом, который заставлял его смотреть на людей свысока.

«По головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег до хрена, делаю что хочу. Спасибо и Господу, и всем, кто деньгами помог, — справились», — поделился артист в разговоре с Пятым каналом.

Исполнитель хита «Холодная Луна», певец Шура стал популярен в 1990-е. Вместе с востребованностью и большими деньгами в его жизнь пришли наркотики. В 2002-м певец исчез из шоу-бизнеса. Причиной была борьба с онкологией и зависимостью.

Болезнь, по словам певца, заставила его пересмотреть свои отношения с людьми и научиться бережно относиться к своему организму. Он также сумел отказаться от «запрещенки».

Что Шура говорил о Пугачевой

Шура заявил об уважении к певице Алле Пугачевой после ее скандального интервью, которое она дала осенью прошлого года, отметив важность свободы выражения мнений. Об этом он рассказал журналисту Super.ru.

«Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает. Все остальное — это наша с вами реакция как жителей России», — заявил Шура.

В прошлом, когда Шура боролся с онкологией, многие коллеги от него отвернулись. Среди тех, кто его поддержал, была Алла Пугачева. По его словам, артисты были рады его уходу со сцены, так как это освободило для них множество возможностей для заработка.

«Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержали Алла Борисовна [Пугачева], Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду», — уточнил Шура.

Как сложилась личная жизнь Шуры

Шура пока не связывал себя узами брака, полагая, что лучшие годы его жизни еще впереди. Артист уверен, что вскоре встретит женщину, которая станет его спутницей.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — объяснил Шура.

В апреле 2024-го Шура назвал собственный сложный характер причиной отсутствия семьи и детей. Исполнитель отметил, что много лет влюблялся и мечтал, но так и не нашел вторую половинку. Музыкант назвал семьей свой музыкальный коллектив и сообщил, что скрывает личную жизнь, чтобы не «черпнуть грязи из желтой прессы».

Шура активно продолжает свою творческую карьеру. Концертный директор Сергей Лавров отмечал, что среди всех звезд 90-х, вернувшихся в шоу-бизнес, именно он получает наибольший доход.

