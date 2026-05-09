Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез

Исполнитель Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) объявил о помолвке. Что об этом известно, почему певец потерял популярность в России?

На ком собирается жениться Родригез

Родригез объявил о помолвке с актрисой Катей Кабак в своих соцсетях. Он сделал предложение возлюбленной у московского кинотеатра «Художественный». Позже на здании появилась фраза «Она сказала „да“!».

Известно, что Родригез состоит в отношениях с Кабак с осени 2023 года. В мае 2025 года он официально развелся с экс-супругой Анной Девочкиной. О разрыве бывшей жене певец сообщил за два года до расторжения брака по телефону.

Почему Родригез потерял популярность в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что снижение гонорара может помочь Родригезу вернуть прежнюю популярность. По его мнению, исполнителю также следует пересмотреть свою концепцию.

«В первую очередь бросается в глаза именно гонорар Родригеза. Он действительно немного завышенный, если его рассматривать именно как поющего ведущего. Я бы оценивал его в границах до двух миллионов рублей. Если переработать его подачу, то можно вывести Тимура на другой уровень, так как за ним закрепились уже определенная репутация и шлейф. Вторая причина — в рамках действующего образа он не может вырваться на другую ценовую категорию и быть более востребованным. Образ Родригеза не особо заходит аудитории», — пояснил Рудченко.

Он добавил, что это также относится к певцам Александру Панайотову и Алексею Воробьеву. По мнению продюсера, они считаются талантливыми артистами, но не пользуются большой популярностью у публики, несмотря на все усилия по изменению имиджа и репертуара.

Война за алименты с бывшей женой

Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной в апреле 2025 года. У пары растут двое сыновей 12 и 15 лет. Тимур и Анна разошлись мирно, заключив алиментное соглашение. Согласно документу, шоумен обязался выплачивать ежемесячно 1,5 млн рублей на детей и еще 500 тысяч — на траты экс-жены. Девочкина переехала с сыновьями в Испанию, Родригез остался в Москве.

Сейчас Тимур признается, что у него снизились доходы. В октябре 2025-го он подал в суд на пересмотр соглашения: просил снизить сумму выплат до 500 тысяч рублей в месяц. Иск об уменьшении размеров алиментов был проигран. А вот выплачивать деньги на содержание бывшей жены шоумен больше не обязан, рассказал NEWS.ru адвокат Родригеза Сергей Жорин.

Адвокат сообщил, что суд отказал в снижении выплаты алиментов на детей, мотивируя это тем, что меньшей суммы может быть недостаточно для жизни в Испании.

«Наши доводы о том, что в России ничем не хуже медицина, условия, образование, не вызвали поддержки и одобрения суда. Заседание проходило больше месяца назад, протокол судебного заседания мы до сих пор не получили. Возможно, потому, что судья не знает, как описать произошедшее. Если не указать в протоколе это высказывание, то будет нарушение. Если указать, то некрасиво — получается, российский суд считает, что в Испании русским детям будет лучше?» — отметил Жорин.

По словам адвоката, исходя из решения суда, Тимур должен продолжать обеспечивать «уровень жизни» детей за границей. «Когда мы получим протокол судебного заседания и само решение, так просто это не оставим. Будем в вышестоящих инстанциях обжаловать то, что детям в Испании лучше, чем в России», — обещает Жорин.

