Резкое похудение, рождение дочки, новые фильмы: как живет Софья Зайка

Актриса Софья Зайка активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Зайка снималась в картинах «Фитнес», «Холоп», «Искренне Ваша», «Чебурашка», «Холоп-2», «Как друзья Захара женили», «Финист. Первый богатырь» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка вышла замуж за звукорежиссера Михаила Серебрякова. Пара познакомилась на съемках ленты «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — рассказывала Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян.

В июне прошлого года у супругов родилась дочь Надежда.

Софья Зайка Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Что известно о похудении Зайки

Ради съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг за три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, что нельзя есть, и на страницу — что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — вспоминала актриса.

Спустя время Зайка снова набрала вес. Она призналась, что сейчас готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, однако уже не будет делать это так резко.

Почему Зайка не хочет сниматься в Голливуде

Софья Зайка заявляла, что не мечтает о работе и съемках в Голливуде.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — объясняла она в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Добрый барин».

В 2025 году вышли ленты «Леша Гоу Он», «Мужу привет», «Мы рожаем!», «Остаться друзьями» и «Притворись моим мужем» с ее участием. Сейчас в прокате идет фильм «Чебурашка-2» с Зайкой. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Холоп-3», в котором снялась актриса.

