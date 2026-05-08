День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 21:00

Резкое похудение, рождение дочки, новые фильмы: как живет Софья Зайка

Софья Зайка Софья Зайка Фото: naenara.com.kp/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Софья Зайка активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Зайка снималась в картинах «Фитнес», «Холоп», «Искренне Ваша», «Чебурашка», «Холоп-2», «Как друзья Захара женили», «Финист. Первый богатырь» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка вышла замуж за звукорежиссера Михаила Серебрякова. Пара познакомилась на съемках ленты «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там на съемках мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — рассказывала Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян.

В июне прошлого года у супругов родилась дочь Надежда.

Софья Зайка Софья Зайка Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Что известно о похудении Зайки

Ради съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг за три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, что нельзя есть, и на страницу — что можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — вспоминала актриса.

Спустя время Зайка снова набрала вес. Она призналась, что сейчас готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, однако уже не будет делать это так резко.

Почему Зайка не хочет сниматься в Голливуде

Софья Зайка заявляла, что не мечтает о работе и съемках в Голливуде.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — объясняла она в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Добрый барин».

В 2025 году вышли ленты «Леша Гоу Он», «Мужу привет», «Мы рожаем!», «Остаться друзьями» и «Притворись моим мужем» с ее участием. Сейчас в прокате идет фильм «Чебурашка-2» с Зайкой. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Холоп-3», в котором снялась актриса.

Читайте также:

Отказ от алкоголя, роман с Кибой, дети: как живет Григорий Лепс

Суд за квартиру, слова об отъезде из РФ, театр: как живет Ольга Прокофьева

Критика Андреасяна, отказ жениться, Испания: как живет Александр Самойленко

Культура
новости
актрисы
артистки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.