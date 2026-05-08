Критика Андреасяна, отказ жениться, Испания: как живет Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко раскритиковал фильмы режиссера Сарика Андреасяна и отказался сниматься у него. Чем он недоволен, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Самойленко

Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актер дебютировал в кино в 1987 году в фильме «Забытая мелодия для флейты». Наибольшую известность ему принесли роли мага Ильи в «Ночном дозоре» и стоматолога Андрея Антонова в «Папиных дочках». Также он снимался в лентах «Заложники», «Аритмия», «Жара», «Холоп», «Инкубатор», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 170 работ.

Что известно о личной жизни Самойленко

Александр Самойленко был несколько раз женат. Его первой супругой стала Инесса Боровикова. У пары родился сын Степан, но брак распался, когда он встретил другую женщину.

В 2000 году актер женился на девушке по имени Елена, она родила ему сына Александра — наследник пошел по стопам отца, снимался в роли Коневича в сериале «Слово пацана».

Александр Самойленко (младший) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В программе «Судьба человека» Самойленко признался, что вторая супруга «выходила» его, когда он попал в автомобильную аварию, заснув за рулем. Спустя время они разошлись.

Третьей женой артиста стала девушка по имени Евгения, которая была младше Самойленко на 19 лет. В 2009 году у пары родился сын Прохор. Семью Самойленко перевез в Испанию, а сам много времени проводил на съемках в России. Пара развелась в 2015 году. Сын с бывшей супругой живут в Барселоне.

В 2016 году Самойленко представил новую спутницу — актрису Наталью Громову. В 2019 году у них родилась дочь Ева. При этом Самойленко не планирует жениться в четвертый раз.

«Я не сторонник браков. Три брака за спиной — достаточно. У нас есть человек, который нас объединяет, — это моя дочь», — делился артист.

Почему Самойленко отказался сниматься у Андреасяна

Александр Самойленко в эфире шоу «Откройте, Давид!» заявил, что недоволен тем, как кинематографист Сарик Андреасян адаптирует произведения русской литературы.

«Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно?» — отметил он.

По словам актера, Андреасян предлагал ему роль в фильме «Онегин», однако после прочтения сценария он отказался от съемок. Самойленко признался, что пытался посмотреть фильм «Сказка о царе Салтане», но выключил спустя 10 минут.

Александр Самойленко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Нет, меня хватило минут на десять. Я не стал смотреть, честно. Так же как с „Евгением Онегиным“… Мне, кстати, присылали сценарий „Онегина“, на кого-то меня хотели, я начал смотреть и отказался сразу. Ну… не знаю», — сказал он.

Чем сейчас занимается Самойленко

Александр Самойленко в 62 года продолжает творческую деятельность: играет в спектаклях в московских театрах и снимается в кино.

В апреле с ним на экраны вышли фильмы «Первая ракетка» и «Хейтер». Также актер снимается в лентах «Дом ходуном», «Холоп-3» и других.

Читайте также:

Условный срок, новая роль, поддержка Безрукова: как живет Аглая Тарасова

Погода в Москве в субботу, 9 мая: тепло до +15 градусов и небольшие дожди

Суд за квартиру, слова об отъезде из РФ, театр: как живет Ольга Прокофьева