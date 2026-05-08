Суд за квартиру, слова об отъезде из РФ, театр: как живет Ольга Прокофьева

Народная артистка России Ольга Прокофьева активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об отъезде из РФ?

Чем известна Прокофьева

Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в подмосковном городе Одинцово. Окончила факультет режиссуры ГИТИСа.

Популярность Прокофьевой принесла роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Также она снималась в картинах «Адъютанты любви», «Ненормальная», «Время счастья», «Анжелина», «Трое в Коми», «1703», «Недетское кино», «Развод по расчету» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Прокофьевой

В конце 1980-х Ольга Прокофьева четыре года встречалась с будущим медиамагнатом Владимиром Гусинским. Он несколько раз предлагал ей выйти замуж, но она отказывалась. Спустя время Прокофьева рассталась с бизнесменом, так как влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война» Юрия Соколова.

Актриса вышла замуж за коллегу в 1992 году. У пары родился сын Александр. Спустя 12 лет брак признался, и Прокофьева призналась, что жизнь с Соколовым была «сплошной прозой».

Кроме того, развод обернулся скандалом — когда Прокофьева получила от правительства Москвы новую квартиру в элитном комплексе «Долина грез», ее бывший муж решил претендовать на двухкомнатную квартиру актрисы и их общего сына Александра на Варшавском шоссе. В ней пара жила вместе до развода. Прокофьева обратилась в суд и выиграла его.

Сейчас она не раскрывает подробности личной жизни.

Народная артистка РФ Ольга Прокофьева во время праздничного концерта, посвященного 70-летию заслуженного артиста РФ Игоря Ливанова

Что Прокофьева говорила об отъезде из РФ

Ольга Прокофьева говорила, что во время гастролей за рубежом ей всегда хотелось поскорее вернуться домой, «привезти подарки и обнять близких».

«Опять же, это все от родителей. „Где родился, там и пригодился“, — так говорили наши мамочки», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Прокофьева

Ольга Прокофьева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Любовь и голуби», «Муж моей жены», «Все мои сыновья», «Пигмалион», «Банкет», «Взрослые игры», «Остров заблудших душ» и «Просто беби, или Любовь по-французски».

В 2025 году вышел мини-сериал «Мы в разводе» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Трудный ребенок» с Прокофьевой.

