Суд за квартиру, слова об отъезде из РФ, театр: как живет Ольга Прокофьева

Народная артистка России Ольга Прокофьева активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об отъезде из РФ?
Чем известна Прокофьева
Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в подмосковном городе Одинцово. Окончила факультет режиссуры ГИТИСа.
Популярность Прокофьевой принесла роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Также она снималась в картинах «Адъютанты любви», «Ненормальная», «Время счастья», «Анжелина», «Трое в Коми», «1703», «Недетское кино», «Развод по расчету» и других.
Всего в ее фильмографии более 80 работ.
Что известно о личной жизни Прокофьевой
В конце 1980-х Ольга Прокофьева четыре года встречалась с будущим медиамагнатом Владимиром Гусинским. Он несколько раз предлагал ей выйти замуж, но она отказывалась. Спустя время Прокофьева рассталась с бизнесменом, так как влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война» Юрия Соколова.
Актриса вышла замуж за коллегу в 1992 году. У пары родился сын Александр. Спустя 12 лет брак признался, и Прокофьева призналась, что жизнь с Соколовым была «сплошной прозой».
Кроме того, развод обернулся скандалом — когда Прокофьева получила от правительства Москвы новую квартиру в элитном комплексе «Долина грез», ее бывший муж решил претендовать на двухкомнатную квартиру актрисы и их общего сына Александра на Варшавском шоссе. В ней пара жила вместе до развода. Прокофьева обратилась в суд и выиграла его.
Сейчас она не раскрывает подробности личной жизни.
Что Прокофьева говорила об отъезде из РФ
Ольга Прокофьева говорила, что во время гастролей за рубежом ей всегда хотелось поскорее вернуться домой, «привезти подарки и обнять близких».
«Опять же, это все от родителей. „Где родился, там и пригодился“, — так говорили наши мамочки», — объясняла она.
Чем сейчас занимается Прокофьева
Ольга Прокофьева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Любовь и голуби», «Муж моей жены», «Все мои сыновья», «Пигмалион», «Банкет», «Взрослые игры», «Остров заблудших душ» и «Просто беби, или Любовь по-французски».
В 2025 году вышел мини-сериал «Мы в разводе» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Трудный ребенок» с Прокофьевой.
Читайте также:
Связь с Пригожиным, новые фильмы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
День рождения в бомбоубежище, смена имиджа, Киев: как живет Алина Ланина
«Одесса», отказ уезжать из РФ, три сына: как живет актер Андрей Кайков