Связь с Пригожиным, новые фильмы, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и связи с Евгением Пригожиным?

Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Актер снимался в картинах «Убойная сила», «Метод», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство», «20/22», «Комбинация», «Джекпот», «Лихие» и других.

Всего в его фильмографии более 160 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на актрисе Светлане Строговой. У супругов есть сын Иннокентий, он учился рекламе и пиару в Академии народного хозяйства при президенте РФ.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет, сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь? Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — рассказывал Полухин WomanHit.

Кирилл Полухин на премьере сериала «Лихие»

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях картины «Шугалей», которую продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о похищении и последующем освобождении российских социологов в Ливии. Его назвали исповедью Пригожина.

По мнению актера, надо снимать больше подобных проектов.

«Потому что Родину надо любить — я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — объяснял Полухин.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли картины «Опасный», «Путешествие на солнце и обратно», «Доктор Вера» и «Волчок» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Доставка с гарантией», «Вершина», «Шеф-8» и «Учитель года», в которых снялся Полухин.

