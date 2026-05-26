Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Спасатели. Затмение», «Кармен», «Место под солнцем», «Глухарь», «Склифосовский», «Курьезы», «Невеста комдива», «Всем по 50», «Все хорошо будет…» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин не женат. Детей у 50-летнего артиста тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — объяснил Аверин.

В 2023 году артист раскрыл, что у него была семья, о которой никто не знал.

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение уйти из брака.

Также он недавно заявил, что отпустил тему об отсутствии наследника, поскольку, по его мнению, «это уже не получится».

Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Комментировал ли Аверин проведение СВО

Максим Аверин не высказывал свое отношение к спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом он заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил Аверин.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Лев зимой», «Роман», «Великий комбинатор», «Там же, когда же», «Предложение», «Поминальная молитва», «Гамлет», «Лес», «Захаров» и «Максим Аверин. Расправь крылья».

Ради роли в постановке «Предложение» Аверин похудел на 20 кг. Об этом рассказала его партнерша Ольга Богданова на пресс-конференции.

«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 кг! Ради этой роли», — сообщила она.

Аверин также признавался, что работать с детьми в Щукинском училище — это трудно. Он назвал подобное «большой ответственностью».

«Это большой обман, что это придает сил. Это забирает силы, потому что большая ответственность. Их 30 человек, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Нужно помочь им на этом пути не испугаться, не упасть и не сломаться», — сказал он корреспонденту NEWS.ru перед спектаклем «Расправь крылья» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.

