Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?
Чем известен Аверин
Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.
Аверин снимался в лентах «Спасатели. Затмение», «Кармен», «Место под солнцем», «Глухарь», «Склифосовский», «Курьезы», «Невеста комдива», «Всем по 50», «Все хорошо будет…» и других.
Всего в его фильмографии более 60 работ.
Что известно о личной жизни Аверина
Максим Аверин не женат. Детей у 50-летнего артиста тоже нет.
«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — объяснил Аверин.
В 2023 году артист раскрыл, что у него была семья, о которой никто не знал.
«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение уйти из брака.
Также он недавно заявил, что отпустил тему об отсутствии наследника, поскольку, по его мнению, «это уже не получится».
Комментировал ли Аверин проведение СВО
Максим Аверин не высказывал свое отношение к спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом он заявлял, что любит Россию.
«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил Аверин.
Чем сейчас занимается Аверин
Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Лев зимой», «Роман», «Великий комбинатор», «Там же, когда же», «Предложение», «Поминальная молитва», «Гамлет», «Лес», «Захаров» и «Максим Аверин. Расправь крылья».
Ради роли в постановке «Предложение» Аверин похудел на 20 кг. Об этом рассказала его партнерша Ольга Богданова на пресс-конференции.
«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 кг! Ради этой роли», — сообщила она.
Аверин также признавался, что работать с детьми в Щукинском училище — это трудно. Он назвал подобное «большой ответственностью».
«Это большой обман, что это придает сил. Это забирает силы, потому что большая ответственность. Их 30 человек, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Нужно помочь им на этом пути не испугаться, не упасть и не сломаться», — сказал он корреспонденту NEWS.ru перед спектаклем «Расправь крылья» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.
