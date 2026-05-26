Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 19:19

Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Спасатели. Затмение», «Кармен», «Место под солнцем», «Глухарь», «Склифосовский», «Курьезы», «Невеста комдива», «Всем по 50», «Все хорошо будет…» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин не женат. Детей у 50-летнего артиста тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — объяснил Аверин.

В 2023 году артист раскрыл, что у него была семья, о которой никто не знал.

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение уйти из брака.

Также он недавно заявил, что отпустил тему об отсутствии наследника, поскольку, по его мнению, «это уже не получится».

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Комментировал ли Аверин проведение СВО

Максим Аверин не высказывал свое отношение к спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом он заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил Аверин.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Лев зимой», «Роман», «Великий комбинатор», «Там же, когда же», «Предложение», «Поминальная молитва», «Гамлет», «Лес», «Захаров» и «Максим Аверин. Расправь крылья».

Ради роли в постановке «Предложение» Аверин похудел на 20 кг. Об этом рассказала его партнерша Ольга Богданова на пресс-конференции.

«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 кг! Ради этой роли», — сообщила она.

Аверин также признавался, что работать с детьми в Щукинском училище — это трудно. Он назвал подобное «большой ответственностью».

«Это большой обман, что это придает сил. Это забирает силы, потому что большая ответственность. Их 30 человек, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Нужно помочь им на этом пути не испугаться, не упасть и не сломаться», — сказал он корреспонденту NEWS.ru перед спектаклем «Расправь крылья» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.

Читайте также:

«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший

Возвращение из армии, слова о возлюбленной, съемки: как живет Глеб Калюжный

Роль Ельцина, молодая жена, усталость от Москвы: как живет Анатолий Котенев

Культура
артисты
новости
актеры
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали главную цель Европы в переговорах с Россией
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.