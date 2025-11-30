День матери
30 ноября 2025 в 17:58

«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Максим Аверин признался, что у него «наверное, уже не получится иметь детей». Чем он это объяснил, как живет артист?

Что известно о личной жизни Аверина

50-летний Аверин никогда не был женат. Детей у актера тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — объяснял он в одном из интервью.

Перед юбилеем у артиста снова спросили, не задумывается ли он о наследнике, на что Аверин ответил, что в определенный момент отпустил эту тему.

«Я не думаю об этом. Точнее, так. Думаю, что, наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс», — признался актер.

Кроме того, он заявил, что ему «всегда было непонятно, почему дети должны оправдывать надежды мамы и папы».

«И потом, 30 студентов — это тоже мои дети. Когда они поступили, я сказал: „Жизнь может сложиться по-разному. Даже очень талантливый человек иногда исчезает в этом пространстве, а кто-то, наоборот, взлетает. Но то, что мы друг у друга навсегда, это точно. Я ваш худрук навсегда. Каждый из вас навсегда в моем сердце“», — сказал Аверин.

Также достоверно не известно о романтических отношениях актера. После съемок в сериале «Глухарь» ходили слухи о романе между Авериным и актрисой Викторией Тарасовой. Но актер подчеркивал, что они с Викторией — лишь добрые друзья и коллеги.

С актрисой Анной Якуниной Аверин снимался в «Склифосовском» и «Напарницах», а в спектакле «Там же, тогда же» они играли влюбленных. Эта творческая близость породила слухи о романе, но в реальности отношения никогда не выходили за рамки дружеских.

В 2023 году Аверин признался, что у него была семья, о которой никто не знал. При этом артист не назвал имени избранницы. Рассказывая о причинах расставания, актер раскрыл свой подход к отношениям.

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. Не обманывай», — так он объяснил свое решение уйти из брака.

У Аверина есть три собаки породы корги.

«Три корги — Макс, Ричард, названный именем моего персонажа Ричарда Третьего. И вот сейчас Чарли — в честь Чарли Чаплина. <...> Это все подарки. И им все равно, снимался ты в „Склифосовском“ или нет, они просто ждут меня, и все», — рассказывал он.

Что Аверин говорил об СВО и эмиграции

Аверин не высказывал свое мнение о спецоперации. Он объяснял это тем, что «не хочет обсуждать политику».

При этом актер говорил, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — отмечал он.

Артист добавил, что он никогда не эмигрирует за границу, так как не представляет себе жизни в другой стране и «не способен мыслить и чувствовать на иностранном языке».

В 2023 году Украина, Канада и США ввели санкции против Аверина.

Чем сейчас занимается Аверин

Актер гастролирует с авторскими концертными программами «Максим Аверин. Расправляя крылья» и «Максим Аверин. Щелкунчик». В скором времени выйдет мелодрама «Все хорошо будет…» с участием артиста. Также он снялся в новом сезоне сериала «Склифосовский».

К своему юбилею, который прошел 26 ноября, Аверин выпустил коллекционную книгу, где собрал эксклюзивные материалы в виде фотографий, стихотворений, аудио- и видеоконтента.

«Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций. Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни», — пояснил он.

Аверин также признавался, что сейчас часто выезжает за город.

«Мне нравится, что сейчас появилась возможность сбежать из города. Потому что я долго жил на Чистых прудах, в центре, и устал от этого. Сейчас совсем другая история. Но опять-таки это тоже все не навсегда. Может произойти так, что я в каком-то огненном чаду работы просто не смогу ездить туда, но поживем — увидим. Мне нравится сегодняшний день. Какой будет день завтрашний — посмотрим», — сказал артист.

