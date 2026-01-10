Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 23:01

«Самое опасное оружие»: в ФРГ громко высказались о российском «Орешнике»

Профессор Манготт из ФРГ назвал «Орешник» ВС РФ самым опасным оружием в мире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский ракетный комплекс «Орешник» является одним из самых опасных видов вооружения в мире, заявил изданию Bild профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт. По его словам, это также опаснейшее вооружение, которое использовалось в украинском конфликте.

Это самое опасное оружие, которое (президент России Владимир — NEWS.ru) Путин использовал в этом конфликте до сих пор, и одно из самых опасных в мире, — заявил Манготт.

По мнению эксперта, комплекс развивает скорость свыше 12 тысяч километров в час и практически неуязвим для систем противовоздушной обороны. Он также отметил возможность оснащения ракеты ядерным боезарядом.

Ранее применение российского ракетного комплекса «Орешник» на Украине вызвало серьезную дискуссию в европейском экспертном сообществе о смене глобальных правил игры. По сообщению источника, удар не только продемонстрировал военную мощь, но и непоколебимую решимость России в достижении заявленных целей.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник».

ракета «Орешник»
Германия
ВС РФ
вооружения
