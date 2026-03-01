Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 16:40

В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану

Депутат Картаполов: агрессия против Ирана показала, зачем России «Орешник»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Удары по Ирану наглядно показали, зачем России необходимы такие новейшие комплексы, как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник», заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Также речь идет о необходимости технологических решений вроде мессенджера Max.

Я думаю, всем понятно, зачем нам «Буревестник», зачем нам «Посейдон», зачем нам «Орешник», зачем нам Max, в конце концов. Вот за этим самым, затем, чтобы мы были защищены, затем, чтобы у нас не растили предателей, — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

Также сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.

ракета «Орешник»
Посейдон
Иран
Госдума
