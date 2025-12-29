Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:07

«Аналогов нет в мире»: Матвиенко отметила уникальность ракеты «Орешник»

Матвиенко: в мире нет аналогов «Орешнику» и «Посейдону»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мире нет аналогов ракетам «Орешник» и «Буревестник», а также подводному аппарату «Посейдон», заявила телеканалу «Россия 24» спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что это огромное достижение страны, с которым не могут не считаться оппоненты.

Наши ученые, конструкторы разработали, внедрили новые виды вооружения — и «Орешник», и «Посейдон», и «Буревестник», аналогов которым нет в мире, — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации отметила, что российский народ в 2025 году делал все возможное для приближения победы, особые слова благодарности заслуживают находящиеся на передовой военнослужащие. Она напомнила о вкладе различных институтов власти и общества в преодоление новых вызовов и угроз.

В свою очередь замначальника факультета Генштаба ВС белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии — посыл Западу. По его словам, с помощью такого вооружения Минск показывает, что будет защищать мир любыми средствами.

Россия
Валентина Матвиенко
ракета «Орешник»
Буревестник
Посейдон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка переводила деньги ВСУ и получила 13 лет
Пластический хирург объяснил, какие черты внешности определяют гены
Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.