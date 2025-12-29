«Аналогов нет в мире»: Матвиенко отметила уникальность ракеты «Орешник» Матвиенко: в мире нет аналогов «Орешнику» и «Посейдону»

В мире нет аналогов ракетам «Орешник» и «Буревестник», а также подводному аппарату «Посейдон», заявила телеканалу «Россия 24» спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что это огромное достижение страны, с которым не могут не считаться оппоненты.

Наши ученые, конструкторы разработали, внедрили новые виды вооружения — и «Орешник», и «Посейдон», и «Буревестник», аналогов которым нет в мире, — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации отметила, что российский народ в 2025 году делал все возможное для приближения победы, особые слова благодарности заслуживают находящиеся на передовой военнослужащие. Она напомнила о вкладе различных институтов власти и общества в преодоление новых вызовов и угроз.

В свою очередь замначальника факультета Генштаба ВС белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии — посыл Западу. По его словам, с помощью такого вооружения Минск показывает, что будет защищать мир любыми средствами.