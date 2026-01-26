Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 03:45

Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад

Нарышкин: испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад, сообщил РИА Новости глава СВР РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что большинство политиков, военных и экспертов на Западе не ожидали, что Россия сможет создать такие совершенные системы оружия в относительно короткие сроки.

Сделанное президентом Российской Федерации заявление об успешном завершении испытаний систем оружия «Буревестник» и «Посейдон» произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров, — сказал Нарышкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru предположил, что российская армия может начать удары по Украине межконтинентальной ракетной системой «Буревестник» и комплексом «Орешник», которые раньше берегла. Он подчеркнул, что 2026 год станет переломным в части военных действий.

Кроме того, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин заявил: новая ракета «Буревестник», оснащенная системой искусственного интеллекта, будет обладать малой заметностью и сможет летать на различных высотах. По его словам, интеллектуальная система управления обрабатывает большой массив данных, включая карты рельефа и звездного неба.

Запад
Сергей Нарышкин
Посейдон
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад
В России с 1 февраля вступят в силу новые правила возврата ряда товаров
Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение
Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием
Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире
Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.