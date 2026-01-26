Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад

Заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад, сообщил РИА Новости глава СВР РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что большинство политиков, военных и экспертов на Западе не ожидали, что Россия сможет создать такие совершенные системы оружия в относительно короткие сроки.

Сделанное президентом Российской Федерации заявление об успешном завершении испытаний систем оружия «Буревестник» и «Посейдон» произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров, — сказал Нарышкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru предположил, что российская армия может начать удары по Украине межконтинентальной ракетной системой «Буревестник» и комплексом «Орешник», которые раньше берегла. Он подчеркнул, что 2026 год станет переломным в части военных действий.

Кроме того, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин заявил: новая ракета «Буревестник», оснащенная системой искусственного интеллекта, будет обладать малой заметностью и сможет летать на различных высотах. По его словам, интеллектуальная система управления обрабатывает большой массив данных, включая карты рельефа и звездного неба.