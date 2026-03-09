Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 12:18

Украинец-нелегал прилетел в Румынию на легком самолете и попался силовикам

Украинца задержали в Румынии за пересечение границы на самолете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Румынские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против гражданина Украины, который незаконно пересек границу на легком самолете, сообщает телеканал Digi 24. Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 марта, в населенном пункте Фрэтэуций Векь в уезде Сучава.

Нарушителя доставили в отделение пограничной полиции для проведения следственных действий. Как уточняет телеканал, мужчину подозревают по двум статьям: мошенническое пересечение государственной границы и управление воздушным судном без соответствующих документов.

Ранее польское МВД в ходе двухдневной общенациональной операции задержало 147 иностранцев, находившихся в розыске, 91 из которых — граждане Украины. Масштабная облава проводилась 2 и 3 марта.

Пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич также сообщил, что президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий особые условия пребывания для украинских беженцев. Иностранцы лишатся преференций, включая бесплатную медицинскую помощь и субсидии на аренду жилья.

нелегалы
Румыния
Украина
задержания
