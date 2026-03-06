Зимняя Олимпиада — 2026
Президент Румынии высказался о размещении ядерного оружия

Президент Румынии отказался размещать на территории страны ядерное оружие

Никушор Дан
Румыния отказывается размещать на своей территории ядерное оружие, заявил президент страны Никушор Дан. По его словам, которые приводит РИА Новости, республика и так находится под «ядерным зонтиком» НАТО, который обеспечивают США.

Не может быть и речи о размещении ядерных элементов на нашей территории. <…> Нахождение под защитой «ядерного зонтика» НАТО не подразумевает присутствия ядерных элементов на территории Румынии, чтобы было совершенно ясно, — подчеркнул Дан.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения, а потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне. В «ядерную пятерку» входят пять стран, обладающих ядерным оружием: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации заявил, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.

