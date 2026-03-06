Президент Румынии высказался о размещении ядерного оружия

Румыния отказывается размещать на своей территории ядерное оружие, заявил президент страны Никушор Дан. По его словам, которые приводит РИА Новости, республика и так находится под «ядерным зонтиком» НАТО, который обеспечивают США.

Не может быть и речи о размещении ядерных элементов на нашей территории. <…> Нахождение под защитой «ядерного зонтика» НАТО не подразумевает присутствия ядерных элементов на территории Румынии, чтобы было совершенно ясно, — подчеркнул Дан.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения, а потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне. В «ядерную пятерку» входят пять стран, обладающих ядерным оружием: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации заявил, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.