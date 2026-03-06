Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:25

В Кремле объяснили нежелание раскрывать карты по нефти для Индии

Песков: Кремль не будет раскрывать данные по поставкам российской нефти в Индию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские власти не приводят и не собираются приводить данные о поставках отечественной нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с большим числом недоброжелателей РФ, которые могут воспользоваться данными сведениями.

Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Это первое. Слишком много недоброжелателей, — сказал представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщил, что США разрешили Индии приобретать российскую нефть. Уточнялось, что такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море. Вашингтон не стал препятствовать выгрузке сырья для Нью-Дели.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

Россия
Индия
нефть
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия вернула из украинского плена 300 военных
Жители Подмосковья обнаружили гуляющего по улицам оленя
Щербаков высказался о назначении Хабенского и Безрукова в ведущие театры
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.