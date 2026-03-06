В Кремле объяснили нежелание раскрывать карты по нефти для Индии Песков: Кремль не будет раскрывать данные по поставкам российской нефти в Индию

Российские власти не приводят и не собираются приводить данные о поставках отечественной нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с большим числом недоброжелателей РФ, которые могут воспользоваться данными сведениями.

Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Это первое. Слишком много недоброжелателей, — сказал представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщил, что США разрешили Индии приобретать российскую нефть. Уточнялось, что такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море. Вашингтон не стал препятствовать выгрузке сырья для Нью-Дели.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.