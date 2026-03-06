Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости

Бывший курьер «Додо Пицца» Михаил Савицкий согласовал с компанией план развития приюта «Того» в Челябинске, где теперь живет собака Додобоня. Он сообщил в Telegram-канале, что в его разработке также принимала участие глава приюта Елена Кнапская.

Ребята из «Додо Пиццы» предложили мне партнерство, чтобы вместе поддерживать приют «Того», где сейчас находится Боня. Я поделился с ними планом развития приюта, который мы с Еленой разработали. План масштабный: мы хотим не просто улучшить жизнь собак, но и создать для них действительно комфортные условия. Рад сообщить, что вчера мы согласовали этот план, — пояснил бывший курьер.

Известно, что Михаила уволили из «Додо Пицца» по статье «Порча имущества» — он укрыл пледом собаку Додобоню в мороз -20 градусов. Позже в ресторане уточнили, что курьер использовал гостевой плед. История получила широкую огласку — основатель сети пиццерий Федор Овчинников извинился и пообещал сделать заведения местоми, где рады гостям с питомцами.

Ранее Кнапская сообщила, что Додобоня начала осваиваться в приюте, в том числе, есть с рук. По словам руководителя учреждения для животных, собака всю жизнь провела на улице и нуждается в постепенной адаптации.