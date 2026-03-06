Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 18:25

Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости

Экс-курьер пиццерии сообщил о преобразовании приюта, где живет собака Додобоня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший курьер «Додо Пицца» Михаил Савицкий согласовал с компанией план развития приюта «Того» в Челябинске, где теперь живет собака Додобоня. Он сообщил в Telegram-канале, что в его разработке также принимала участие глава приюта Елена Кнапская.

Ребята из «Додо Пиццы» предложили мне партнерство, чтобы вместе поддерживать приют «Того», где сейчас находится Боня. Я поделился с ними планом развития приюта, который мы с Еленой разработали. План масштабный: мы хотим не просто улучшить жизнь собак, но и создать для них действительно комфортные условия. Рад сообщить, что вчера мы согласовали этот план, — пояснил бывший курьер.

Известно, что Михаила уволили из «Додо Пицца» по статье «Порча имущества» — он укрыл пледом собаку Додобоню в мороз -20 градусов. Позже в ресторане уточнили, что курьер использовал гостевой плед. История получила широкую огласку — основатель сети пиццерий Федор Овчинников извинился и пообещал сделать заведения местоми, где рады гостям с питомцами.

Ранее Кнапская сообщила, что Додобоня начала осваиваться в приюте, в том числе, есть с рук. По словам руководителя учреждения для животных, собака всю жизнь провела на улице и нуждается в постепенной адаптации.

Челябинск
собаки
рестораны
приюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Зеленский заявил о подготовке ВС России к весеннему наступлению
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.