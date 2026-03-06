Кинолог объяснил, почему собаки улыбаются Кинолог Голубев: собаки улыбаются из-за радости или с целью предупредить хозяина

Собаки улыбаются из-за радости или желания предупредить хозяина, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что собакам не стоит приписывать человеческие привычки.

Одни люди полагают, что животные таким образом улыбаются. Другие уверены, что питомец зол. И иногда не правы ни те, ни другие. Чтобы понять в данном случае, что именно хочет сообщить вам собака, нужно обращать особое внимание на детали, — рассказал Голубев.

Кинолог объяснил, что «улыбка» собаки при естественном положении ушей может говорить о радости питомца. Он предупредил, что при прижатых ушах питомец, наоборот, выражает недовольство.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что отучить собак выть в одиночестве поможет дрессировка. По его словам, основной причиной такого поведения животных является стресс от разлуки, а также скука и нерастраченная физическая энергия.