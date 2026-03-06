Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель Нефть марки Brent подорожала до $90 за баррель

Нефть марки Brent впервые с апреля 2024 года подорожала до $90 за баррель, передает FT со ссылкой на аналитиков. Эксперты допускают, что из-за войны на Ближнем Востоке нефть в ближайшие может подорожать и до $130 за «бочку».

Нефть марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель после заявления производителя о том, что для восстановления поставок потребуются «недели или месяцы», — сказано в материале.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

Также ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.