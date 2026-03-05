Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана Энергетик Юшков: стоимость нефти может достичь $100 за баррель

Война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

Думаю, что до $100 за баррель может доползти цена на нефть, если будет перекрыт Ормузский пролив и продолжатся атаки на нефтяную инфраструктуру стран Ближнего Востока: будь то Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее. Сейчас стоимость не так высока, так как ранее в танкерах были накоплены большие объемы нефти за период низких цен. Трейдеры предпочитали не отгружать сырье потребителю задешево, а подождать, в том числе и обострения. Или ждали, например, апреля, когда начнется новый автомобильный сезон и потребление топлива возрастет во всем мире, — пояснил Юшков.

Он выразил мнение, что стоимость нефти не достигнет $150–200, так как рост цен происходит постепенно и рынок успевает адаптироваться к изменениям. По словам энергетика, цена до $100 за баррель весьма приемлема, и мировое потребление нефти не сократится. Однако, как отметил Юшков, если стоимость превысит этот уровень, потребление начнет уменьшаться, приводя к балансировке рынка.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.